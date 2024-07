Pour son mercato estival 2024, le PSG a coché le nom de Désiré Doué comme potentiel renfort. Cependant, le club de la capitale semble faire face à une rude concurrence en provenance d’Angleterre, de Tottenham plus précisément.

A l’image du recrutement de Bradley Barcola dans les derniers instants du mercato estival 2023, le PSG sous la houlette de la paire Luis Campos – Luis Enrique, semble se pencher davantage sur des profils de joueurs de Ligue 1, jeune, et français. Les trois critères qui correspondent à la piste menant le club de la capitale à Désiré Doué sont qualifiés de « devise » pour le Paris Saint-Germain par le journaliste Ben Jacobs. Ce dernier, au cours d’un podcast, confirme qu’une fois ces trois paramètres réunis pour un joueur, le PSG est très sérieux sur le dossier. Cependant, outre sa volonté pour Désiré Doué, le champion de France en titre devra batailler. En effet, selon les dernières informations en date, le Bayern Munich et les Spurs de Tottenham seraient également dans la course. Toujours dans son podcast, Ben Jacobs affirme lui que le PSG reste sur cette piste le plus gros concurrent du club londonien.

Aux dernières nouvelles datant du mois de mai dernier, le PSG devra débourser entre 60 et 70M€ pour s’attacher les services de Désiré Doué. C’est le montant attendu par le Stade Rennais qui sait qu’il sera compliqué de garder son joyau français. Le joueur sous contrat jusqu’en 2026 avec son club formateur et dont la valeur marchande est évaluée à 30 millions d’euros sur Transfermarkt, est actuellement engagé avec l’Equipe de France Olympique sous les ordres de Thierry Henry. Un paramètre à prendre en compte qui pourrait faire durer le feuilleton tout au long de l’été.