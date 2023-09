Mercato – Une chance de départ pour Ekitike en janvier ?

Pas dans les plans de Luis Enrique, Hugo Ekitike est resté au PSG cet été. Mais il pourrait quitter les Rouge & Bleu lors du mercato hivernal.

Arrivé au PSG lors du mercato estival 2022 au PSG, Hugo Ekitike n’a jamais réussi à s’imposer au sein de l’attaque parisienne (32 matches, quatre buts et quatre passes décisives). Cet été, Luis Enrique lui a fait comprendre qu’il ne comptait pas sur lui. L’ancien joueur du stade de Reims a été dans le viseur de plusieurs clubs, dont l’Eintracht Francfort, lui qui aurait pu être inclus dans le transfert de Randal Kolo Muani à Paris. Mais après plusieurs rencontres avec les dirigeants allemands, il a décliné la proposition.

Absent des groupes pour les matches depuis plusieurs semaines

Selon certaines sources, le longiligne attaquant (1m91) avait une préférence pour la Premier League et négociait même avec Crystal Palace. Mais le PSG n’a pas voulu entendre parler d’un prêt en Angleterre, souhaitant le convaincre de rejoindre Francfort afin de faire baisser la note pour Randal Kolo Muani. Finalement, l’international français a bien rejoint le PSG mais contre 90 millions et Hugo Ekitike est resté à Paris. Mais le jeune attaquant (21 ans) devrait passer la première partie de saison sans jouer. Il n’a pas été inscrit sur la liste pour la Ligue des Champions et n’est plus apparu dans un groupe de Luis Enrique depuis la fin du mercato. S’il ne veut pas vivre une saison blanche, il devra trouver une solution en janvier. Et selon les informations de Loïc Tanzi, journaliste spécialiste du PSG pour l’Equipe, une solution est déjà en train d’être travaillée pour le mercato de janvier.