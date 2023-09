Au cours du mercato estival 2023, le PSG s’est grandement renforcé avec pas moins de douze nouvelles recrues. Cependant, malgré cette vague, le club de la capitale a essuyé quelques échecs ces derniers mois. Le plus marquant étant la piste menant à Bernardo Silva.

C’est au début de l’été que le Paris Saint-Germain se place sur le dossier Bernardo Silva, qui est lié à Manchester City jusqu’en 2024 à ce moment là. Avec les semaines qui passent, les dirigeants du PSG voient la piste se compliquer face à l’inflexibilité de leurs homologues Citizens. En effet, ces derniers, avec la perte de Riyad Mahrez, ont tout fait pour garder le Portugais dans leurs rangs, avec Pep Guardiola en tête de cette opération séduction. Cette dernière a porté ses fruits puisque Bernardo Silva a finalement prolongé son contrat avec Manchester City jusqu’en 2026, et ce « malgré les offres du PSG et l’intérêt du Barça« . C’est en tous cas ce qu’affirme le spécialiste mercato Fabrizio Romano qui avance également dans ce nouveau contrat une clause libératoire valable qu’à partir de l’été 2024, d’un montant de 50 millions de Livres. Une somme bien inférieure à celles qui fuitaient tout au long du mercato estival 2023, et qui pourrait pousser le PSG à passer à l’action à nouveau l’été prochain afin d’enfin s’attacher les services de Bernardo Silva. Le Portugais arrivera alors sur ses 30 ans.

En conférence de presse d’avant match, ce week-end, Pep Guardiola est revenu sur les possibles départs qui se sont dessinés pour Kyle Walker et Bernardo Silva cet été : « Si nous avions perdu Walker ou Bernardo Silva, cela aurait été un gros problème. Ce n’est pas seulement une question de qualité des joueurs. On peut trouver des compétences assez similaires ou des compétences différentes qui peuvent nous aider. Mais il y a des éléments, comme vous le savez, dans un vestiaire, qui sont très difficiles à remplacer« . Nul doute qu’il faudra surveiller le mercato de Manchester City afin d’avoir des indices quant à la faisabilité de l’opération Bernardo Silva pour le Paris Saint-Germain.