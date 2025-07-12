Mercato – Une décision définitive bientôt prise pour Donnarumma ?

L’avenir de Gianluigi Donnarumma au PSG est encore flou. Si les négociations sur une prolongation se poursuivent, le dossier pourrait rapidement se régler.

Encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma, qui souhaite poursuivre l’aventure à Paris, est en négociation avec le club de la capitale pour trouver un accord sur une prolongation de contrat. Comme L’Equipe un peu plus tôt dans la journée, Le Parisien indique que ce dossier sera réglé à l’issue de la Coupe du monde des clubs. Le quotidien francilien explique qu’aucune négociation majeure ou décisive n’est intervenue durant la compétition. « Les échanges vont reprendre après le retour du PSG en Europe et une décision ferme et définitive ne devrait pas tarder à tomber. L’heure de trancher est venue, dans un sens comme dans l’autre. » Pour l’instant, Donnarumma n’accepte pas le montage financier de son nouveau contrat, un salaire indexé sur les performances et les matchs disputés, qui peut le conduire à toucher moins. Il confie néanmoins inlassablement son désir de rester à Paris, avance le quotidien francilien.

Le PSG s’attend à tout dans ce dossier

Après une saison remarquable, Gianluigi Donnarumma sait qu’il attise les convoitises. Mais il est aussi coincé, car peu d’écuries peuvent lui offrir la dizaine de millions d’euros qu’il perçoit depuis 2021 au PSG, avance Le Parisien. « Pendant ce temps-là, le PSG garde la tête froide parce qu’il possède le coup d’après et qu’il se croit gagnant dans les deux cas. Ou Donnarumma reste aux conditions du club, ou un nouveau portier débarque. Si les tractations n’aboutissent pas, plusieurs gardiens ont en effet été ciblés et validés par Luis Enrique. Avec, en haut de la pile, le nom du Lillois Lucas Chevalier« , conclut Le Parisien.