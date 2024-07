Le PSG a fait de Joao Neves sa priorité pour renforcer son milieu de terrain. Toutes les parties aimeraient que ce dossier soit finalisé avant le 26 juillet.

Pour renforcer son milieu de terrain, le PSG souhaite enrôler Joao Neves. Le club de la capitale en a fait une priorité. Auteur d’une bonne saison sous le maillot de Benfica, son club formateur, l’international portugais (19 ans) souhaiterait poursuivre sa carrière au sein des Rouge & Bleu. Si les dirigeants lisboètes se montraient intransigeants, réclamant le prix de la clause libératoire, 120 millions d’euros, pour libérer leur numéro 87, ces derniers jours, ils auraient convenu qu’il ne toucherait jamais cette somme. Avec le fait que Joao Neves veuille absolument rejoindre le PSG, le club lisboète aurait accepté de baisser ses exigences. Le champion de France a fait une offre de 60 millions d’euros plus dix millions de bonus et a fait savoir qu’il ne comptait pas augmenter son offre, indique A Bola.

Le PSG et Benfica discutent d’un possible pourcentage à la revente

Le quotidien sportif portugais indique que Rui Costa, le président du Benfica, aurait aimé récupérer 100 millions d’euros sur la vente de sa pépite, mais sait que ce ne sera pas possible. Il a donc accepté de négocier pour trouver la meilleure solution pour les trois parties. La légende du football lusitanien sait aussi que son club ne pourra pas rivaliser avec le PSG en termes de salaire. A Bola indique que le possible transfert du PSG pourrait encore être retardé, même si toutes les parties aimeraient trouver un accord avant le 26 juillet, date de la reprise de l’entraînement de l’international portugais. A Bola indique que les deux clubs seraient en train de discuter des modalités de paiement du transfert de Joao Neves ainsi qu’un possible pourcentage à la revente pour le Benfica.