Mercato : Une nouvelle deadline pour Kylian Mbappé ?

Alors que le PSG s’apprête à officialiser les signatures de Gabriel Mocardo et Lucas Beraldo, l’attraction de ce mercato d’hiver devrait toutefois bien être Kylian Mbappé. En effet, à quelques heures de sa liberté contractuelle, le Français fait déjà couler beaucoup d’encre.

Repassera ou repassera pas ? Le train du Real Madrid semble en vérité avoir été toujours à quai en espérant voir Kylian Mbappé s’y installer. En effet, l’international tricolore aura la liberté de discuter contractuellement avec qui il le souhaite dès le 1er janvier prochain. Et selon les dernières informations de nos confrères britanniques de The Athletic, c’est bien le Real Madrid qui serait le premier et toujours à l’affut sur ce dossier qui devrait occuper l’espace médiatique du PSG dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Cependant, le journaliste Mario Cortegana affirme qu’avec le passif entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, le club de la capitale espagnole a retenu les leçons et aurait fait savoir au numéro 7 du Paris Saint-Germain qu’il lui faudra prendre une décision à la mi-janvier au plus tard s’il souhaitait les rejoindre. Cependant, si le train est toujours à quai, les moyens posés sur la table pour négocier avec le clan Mbappé ne seront plus les mêmes.

En effet, toujours selon les informations de The Athletic, les finances du Real Madrid ne permettrons pas aux Merengues de s’aligner sur ce qui était proposé à l’été 2022. L’augmentation du coût des travaux du Santiago Bernabeu y est pour quelque chose en premier lieu. La volonté des dirigeants madrilènes de préserver un certain équilibre dans son vestiaire par une bonne gestion de sa masse salariale engendrera des négociations revues à la baisse sur le plan financier au moment de s’asseoir autour d’une table avec l’entourage de Kylian Mbappé. Ce dernier, s’attendrait à débarquer du côté de Valdebebas avec des émoluments au moins deux fois supérieur à ceux des stars en place au Real Madrid que sont Jude Bellingham ou encore Aurélien Tchouaméni. C’est en tous cas ce qu’affirme notre confrère Mario Cotegana, qui souligne également les offres financières plus importantes que celle du Real Madrid qu’ont repoussé l’Anglais et l’ancien de l’AS Monaco pour rejoindre la Casa Blanca. Cependant, dans le vestiaire madrilène, tout le monde est partisan d’une arrivée de Kylian Mbappé, la star offensive en premier, Vinicius Junior. L’international brésilien échangerait même avec l’attaquant parisien sur les réseaux sociaux. Le Bondynois serait également en contact direct avec Florentino Perez, malgré les négociations passées. Le président du Real Madrid ne sera pas l’interlocuteur principal si des négociations s’ouvrent officiellement dans les prochaines semaines. En effet, Fayza Lamari et Delphine Verheyden, respectivement maman et agent et avocate du joueur, devront négocier avec Jose Angel Sanchez, directeur général du Real Madrid.

Un nouveau rebondissement ?

Toujours selon The Athletic, le PSG ne serait toutefois pas hors course. En effet, l’option d’une nouvelle prolongation ne serait pas à exclure : « Certains à Paris ne pensent pas que le Real Madrid offrira à Mbappe le paquet financier qu’il souhaite« , précise Mario Cortegana. Si tous les scénarios sont envisageable et aucun d’entre eux ne pourrait surprendre le Paris Saint-Germain, le club de la capitale se sentirait « suffisamment protégé, tant sur le plan sportif que financier« .