Mercato – Une nouvelle offre du PSG pour Joao Neves

Désireux de se renforcer au milieu de terrain, le PSG a jeté son dévolu sur João Neves. Et le club parisien tente de se rapprocher des attentes du SL Benfica.

Alors que la saison 2024-2025 du PSG débute dans quelques jours avec la reprise de l’entraînement le 15 juillet prochain, l’effectif des Rouge & Bleu attend encore des renforts. À ce jour, seuls Matvey Safonov et Gabriel Moscardo sont venus renforcer le groupe de Luis Enrique. Mais, le board parisien travaille sur plusieurs pistes, notamment pour améliorer son entrejeu. Et l’une des priorités de ce mercato estival se nomme João Neves. Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le SL Benfica, l’international portugais possède une clause libératoire de 120M€. Et le club portugais ne compte pas céder son joueur en-dessous de ce prix.

À lire aussi : Mercato – Le PSG pourrait céder Manuel Ugarte pour foncer sur Joao Neves

Une offre de 90M€ plus un joueur pour João Neves

Une somme jugée trop élevée par les clubs intéressés. Récemment, la presse portugaise a rapporté que les Águias avaient refusé une proposition de 70M€ provenant de Manchester United et du PSG. Apprécié par Luis Enrique, le joueur de 19 ans a vu les Rouge & Bleu revenir à l’assaut. En effet, selon les informations de CNN Portugal, la direction parisienne aurait formulé une nouvelle offre de 90M€ plus un joueur, dont l’identité n’a pas filtré. Reste à savoir si le SL Benfica sera convaincu par cette nouvelle proposition des champions de France en titre. Reste aussi à connaître le joueur inclus dans cette proposition. Il y a quelques semaines, la presse avait annoncé un possible retour de Renato Sanches dans son club formateur. Mais le média portugais apporte une petite précision sur la situation de João Neves. Même s’il a récemment refusé une prolongation de contrat de ses dirigeants, le milieu de 19 ans serait un peu réticent à l’idée de quitter aussi rapidement son club formateur, lui qui sort de sa première saison pleine avec les professionnels (55 matches disputés toutes compétitions confondues).