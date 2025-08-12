Mercato : Une nouvelle porte de sortie se ferme pour Gianluigi Donnarumma sur le marché

Après de négociations compliquées pour le renouvellement de son contrat et le choix sportif de Luis Enrique de le remplacer par Lucas Chevalier, Gianluigi Donnarumma est poussé vers la sortie par le PSG. Cependant, lui trouver le point de chute idoine n’est pas la tâche la plus simple.

A l’occasion de la Supercoupe d’Europe face à Tottenham (ce mercredi 21h sur Canal +), Luis Enrique a convoqué un groupe de 20 joueurs, sans Gianluigi Donnarumma. Une décision qui va dans le sens du recrutement de Lucas Chevalier, mais aussi de la situation contractuelle du gardien de but italien. En effet, à un an de la fin de son bail, le portier de 26 ans et son entourage n’ont pas su trouver un accord avec la direction parisienne, et ont vu en plus, Lucas Chevalier, débarquer au Campus PSG en ayant les faveurs de Luis Enrique pour être le numéro 1 dans les buts parisiens. C’est dans ce contexte que Gianluigi Donnarumma est poussé vers la sortie et invité à se trouver un nouveau club. Cependant, la tâche n’est pas simple. En effet, selon les dernières informations de Fabrizio Romano, si Chelsea a été brièvement cité comme potentielle point de chute, aucune discussion ne serait entamée entre dirigeants parisiens et londoniens. Les Blues seraient entièrement satisfaits de leurs gardiens de but.

A lire aussi – PSG : Le premier groupe convoqué par Luis Enrique pour la Supercoupe d’Europe face à Tottenham

Toujours en Premier League, les clubs de Manchester sont considérés par les représentants de Gianluigi Donnarumma. Cependant, là aussi une porte se ferme. En effet, selon les informations de The Athletic, Manchester United considérerait le recrutement d’un nouveau portier que si André Onana quittait le club. Le quotidien britannique rapporte dans le même temps que l’international camerounais n’envisage pas de transfert, et se prépare actuellement pour être prêt pour la première journée de Premier League ce week-end, face à Arsenal. Le transfert de Gigio Donnarumma à Manchester United ne devrait donc pas se faire. A un an de la fin de son contrat et un peu plus de deux semaines de la fin du mercato estival 2025, l’étau se resserre pour l’avenir et la saison 2025 / 2026 de Donnarumma.