Mercato : Une offre à venir de West Ham pour Carlos Soler ?

Alors que le football reprend ses droits avec la reprise des championnats européens, le mercato se poursuit. C’est ainsi que le PSG se prépare à affronter Le Havre ce vendredi soir (20h45 sur DAZN), et continue d’affiner son effectif pour la saison 2024/2025.

Pour son mercato estival, le PSG a recruté trois joueurs jusque-là en attendant l’annonce officielle pour Désiré Doué, qui semble en bonne voie pour se faire dans les prochaines heures. Dans le sens des départs, le club de la capitale s’est séparé de Noha Lemina qui a rejoint le FC Annecy (L2), Renato Sanches le SL Benfica en prêt, et Cher Ndour au Besiktas. Cependant, les dirigeants parisiens continuent d’œuvrer afin de trouver des portes de sorties à d’autres joueurs, dont Carlos Soler. L’Espagnol est l’objet d’un intérêt de la Real Sociedad, qui voit Mikel Merino être en partance pour Arsenal. Cependant, les tractations durent dans le temps, et West Ham pourrait en profiter. En effet, les derniers échos de la presse affirment que le club londonien souhaiterait attirer Carlos Soler pour se renforcer dans l’entrejeu. A 27 ans et avec trois années de contrat restantes, le numéro 28 du PSG voit sa direction s’ouvrir à un transfert en cas de bonne offre. Les dernières indiscrétions de Loïc Tanzi, journaliste pour L’Equipe, évoquent la volonté des dirigeants parisiens d’en tirer un montant avoisinant les 20 millions d’euros.

West Ham plot opening transfer bid for PSG midfielder Carlos Soler



Une offre imminente

Selon nos confrères britanniques du Standard, West Ham est bien intéressé par Carlos Soler. Plus encore, si les discussions n’ont pas encore débuté entre les deux clubs, les dirigeants des Hammers seraient sur le point de faire une offre au Paris Saint-Germain. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, le coach espagnol de West Ham, Julen Lopetegui a botté en touche : « Je ne vais pas parler de noms qui ne sont pas là. Ce n’est pas mon objectif aujourd’hui. Mon objectif est d’être prêt pour le match. Voyons ce qui va se passer. Le marché est ouvert. Nous allons en être conscients. Mais nous allons nous concentrer sur les joueurs qui sont ici« .