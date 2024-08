Depuis le début de ce mercato estival 2024, le nom de Victor Osimhen ne cesse d’être associé au PSG. A trois jours de la fermeture des portes du marché des transferts, le dossier pourrait toujours être actif.

Le dossier Victor Osimhen est un réel feuilleton pour le mercato estival du PSG et pourrait s’étirer dans le temps, jusqu’aux derniers instants, ce vendredi. En effet, avec la blessure de Gonçalo Ramos et le départ de Kylian Mbappé, une place reste vacante sur la ligne d’attaque Rouge & Bleu. Cette dernière a pendant de longues semaines été promise à Victor Osimhen. Cependant, les exigences financières d’Aurelio De Laurentiis, président de Naples, ont ralentit voire freiné le dossier. Cependant, à trois jours de la fermeture des portes du marché des transferts, le prix de l’attaquant nigérian a été revu à la baisse, avec les les exigences mentionnées pour les dirigeants du club du sud de l’Italie. Ainsi, les derniers échos de la presse font état d’une offre de 65M€ d’Al-Ahli, soit un prix divisé par deux par rapport aux 130M€ attendus au début du mercato. Un paramètre qui pourrait profiter au Paris Saint-Germain dans les trois derniers jours du mercato. En effet, selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, « avec la blessure de Goncalo Ramos, le PSG est toujours à la recherche d’un attaquant et ne renonce pas à Victor Osimhen. Le club français pourrait faire une offre de dernière minute à Naples pour le Nigérian, en mettant 50 à 60 millions d’euros sur la table. Il appartiendra alors à Naples d’accepter ou non« . Toutefois, des échos contraires existent quant à la volonté du PSG sur ces derniers jours de mercato.

🚨 BREAKING : À l’instant T, le PSG ne prévoit PAS de recruter un attaquant ❌



[@Tanziloic] pic.twitter.com/GD9ybLPOI4 — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 27, 2024 X : @CanalSupporters

Les trois derniers jours du mercato estival pourrait être plus calmes que prévus, notamment autour de Victor Osimhen. Selon Fabrizio Romano « le Paris Saint-Germain ne travaille pas sur un transfert de Victor Osimhen. Aucune offre n’a été soumise« . En plus du spécialiste du mercato italien, Loïc Tanzi de L’Equipe dément également une potentielle approche du PSG dans les derniers instants du mercato.