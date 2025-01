Mercato – Une offre venue d’Angleterre pour Ayman Kari

Dans une impasse au PSG, Ayman Kari pourrait profiter de ce mercato hivernal pour quitter son club formateur. Le PSG aurait une offre d’un club de Championship.

Prêté pendant un an et demi à Lorient, Ayman Kari est revenu au PSG l’été dernier. Si Luis Enrique souhaitait l’observer lors de la pré-saison, le jeune milieu de terrain est revenu en surpoids. Lors du mercato estival, les dirigeants parisiens ont essayé de lui trouver une porte de sortie, le coach espagnol ne comptant pas sur lui, en vain. Cette saison, il n’est jamais apparu dans un groupe du PSG. En fin de contrat dans six mois, il pourrait quitter son club formateur cet hiver.

A voir aussi : PSG : Ayman Kari prêt à aller au bout de son contrat … sans jouer

Des clubs belges également intéressés

Selon les informations de Foot Mercato, Ayman Kari (20 ans) serait tiraillé entre le fait de rester jusqu’à la fin de son contrat et tenter de se relancer loin du PSG. Le média footbalistique indique qu’un club est passé à l’action dans ce dossier, Burnley. L’actuel troisième de Championship aurait proposé une indemnité de 750 000 € et 35 % à la revente au club de la capitale pour s’offrir le titi. Foot Mercato conclut en expliquant que des clubs de haut de tableau de Jupiler Pro League, la première division belge, sont également à l’affût.