Dans le sens des départs, le mercato hivernal du PSG voit Randal Kolo Muani comme un dossier prioritaire. Si les courtisans se multiplient, les offres se font plus rares. Une proposition aurait été faite de l’autre côté de La Manche.

Pour des raisons technique, tactique ou qui appartiennent à Luis Enrique, Randal Kolo Muani ne semble plus s’inscrire dans le projet du Paris Saint-Germain. Ainsi, l’attaquant français a vu son temps de jeu drastiquement réduit au détriment de Marco Asensio, Kang-In Lee, Désiré Doué ou Ousmane Dembélé qui ont tous évolué en position de faux neuf, ou encore de Gonçalo Ramos depuis son retour de blessure. Ainsi, le malheureux héros de la Coupe du Monde 2022 nourrirait des envies d’ailleurs, afin de retrouver une place majeure dans un club, un projet, un vestiaire. Les courtisans ne manquent pas puisque selon différentes sources d’informations, Randal Kolo Muani serait suivi par des clubs anglais, allemands et italiens. Les clubs s’intéressent, mais les offres ne tombent pas encore. Ce mardi 14 janvier, nos confrères de L’Equipe annoncent une offre venue de Premier League, de la part de Tottenham. Les Spurs auraient « décidé d’envoyer une offre au Paris Saint-Germain de prêt avec une option d’achat non obligatoire« . Concernant la décision finale, le club de la capitale attend d’avoir une vision globale sur toutes les offres qui pourraient tomber avant de faire un choix. Randal Kolo Muani de son côté patiente également, afin d’avoir une vision d’ensemble sur les offres sur la table et voir avec qui ses dirigeants se mettront d’accord.