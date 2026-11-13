Mercato : une piste du PSG va prolonger avec son club

Annoncé dans le viseur du PSG pour cet hiver, Ibrahim Maza ne rejoindra pas la ville lumière. Une piste à oublier.

Le Paris Saint-Germain reste ouvert à de nouvelles recrues cet hiver. Cependant, si un joueur débarque, cela ne sera pas pour remplacer Khvicha Kvaratskhelia. Aucune folie ne sera faite d’un point de vue financier. Une réalité qui a donc très vite mis à mal l’alléchante piste Ibrahim Maza. Selon la presse allemande, Luis Campos et Luis Enrique apprécient apparemment beaucoup le profil du meneur algérien de 20 ans.

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Ibrahim Maza va prolonger avec le Bayer Leverkusen

Néanmoins, cette rumeur a vite été tempérée puisque le Bayer Leverkusen n’avait pas dans l’idée de brader son crack. Bien au contraire même, le but étant de lui faire signer une prolongation de contrat. Ce qui sera bientôt chose faite à en croire les informations de Bild.

Tout serait OK entre les différentes parties. Ibrahim Maza devrait ainsi parapher un contrat le liant au club allemand jusqu’en juin 2031, assorti d’une jolie revalorisation salariale. Ce qui fait dire à Bild qu’Ibrahim Maza et son entourage se sont peut-être servis du PSG pour mettre la pression sur le Bayer Leverkusen.

