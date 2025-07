Mercato : Une piste en plus pour la défense centrale du PSG ?

A l’occasion du mercato estival 2025, le PSG a ciblé sa défense centrale comme secteur de jeu à renforcer. Ainsi, plusieurs noms ont été cochés, et un nouveau s’ajoute aujourd’hui dans les petits papiers de Luis Campos.

Si le Paris Saint-Germain ne compte pas faire de révolution pour son effectif après une saison historique, le club de la capitale espère tout de même renforcer sa défense centrale. En effet, avec le temps qui passe derrière Marquinhos, le manque d’assurance autour de Lucas Beraldo et le passé à l’infirmerie de Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe, l’arrière garde Rouge & Bleu doit se renforcer. Ainsi, la priorité absolue de cet été 2025 se nomme Illia Zabarnyi. Le défenseur central de Bournemouth est cependant l’objet de pourparlers ardus entre les dirigeants du PSG et leurs homologues des Cherries. Ces derniers continuent de se montrer gourmands et peu flexibles sur le montant du transfert. C’est dans ce contexte que d’autres noms font leur apparition dans la short-list du club de la capitale. Nos confrères de MARCA évoquent eux la piste qui mènerait les champions d’Europe à Yarek Gasiorowski. Ce dernier, défenseur central du FC Valence, de 20 ans, est espagnol et lié à son club formateur jusqu’en 2027. Sur le site spécialisé Transfermarkt, la valeur marchande du joueur est estimée à 7,5M€.

Yarek Gasiorowski

Dans ce dossier, le FC Valence devrait être plus facile à convaincre que Bournemouth, puisque le club est ouvert à la vente. Par ailleurs, Yarek Gasiorowski bénéficie dans son contrat d’une clause libératoire de 60M€. Cependant, la concurrence existe pour le défenseur espagnol. En effet, toujours selon MARCA, Brighton et Sunderland seraient sur le coup. Aux Pays-Bas, la presse néerlandaise évoque aussi des intérêts du PSV Eindhoven et du Feyenoord qui lui a fait deux offres : 6M€ et 8M€. Le FC Valence en attend lui entre 10M€ et 12M€, une somme qui ne devrait pas être un problème pour le Paris Saint-Germain s’il souhaite réellement concrétiser les choses.