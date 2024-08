Intégré dans le loft du PSG cet été, Ismaël Gharbi pourrait poursuivre sa carrière du côté du Portugal durant la saison 2024-2025.

Si le PSG pense à se renforcer dans le secteur offensif dans ces derniers jours de mercato, le board parisien aura également pour objectif de dégraisser son effectif, à commencer par les membres présents dans le loft. Une situation qui concerne Ismaël Gharbi. Auteur d’une saison 2023-2024 prometteuse du côté du Stade-Lausanne, en Suisse (7 buts et 6 passes décisives en 31 matches toutes compétitions), le Titi de 20 ans doit se trouver une porte de sortie dans ces derniers jours de mercato. Encore sous contrat jusqu’en juin 2025 avec les Rouge & Bleu, le milieu offensif voit une belle opportunité s’offrir à lui.

Le PSG veut garder la main sur le prêt d’Ismaël Gharbi

En effet, selon les informations de Foot Mercato, le SC Braga se montre très intéressé par une arrivée en prêt de l’international U19 espagnol. Club ami du PSG (QSI détenant 21,67% des parts de Braga), le club portugais avait déjà obtenu le prêt sans option d’achat de Cher Ndour cet hiver et pourrait donc obtenir celui d’Ismaël Gharbi cet été. Si le club parisien a toujours témoigné sa confiance envers son jeune joueur, son avenir immédiat ne s’écrit pas chez les Rouge & Bleu. « À noter toutefois, qu’en cas de départ, le club de la capitale souhaite inclure une clause de rachat et ainsi garder la main sur son protégé », précise FM. Le board parisien voit d’un bon oeil un prêt de son milieu d’1m73. Désormais, Braga va devoir réussir à convaincre Ismaël Gharbi de rejoindre le championnat portugais et également trouver un terrain un terrain d’entente avec le PSG.