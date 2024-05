Mercato – Une porte de sortie en Allemagne pour Kolo Muani

Auteur d’une première saison très compliquée avec le PSG, Randal Kolo Muani a un courtisan qui frappe à sa porte en Allemagne, le Borussia Dortmund.

Le PSG commence déjà à préparer sa prochaine saison. Et avec le départ de Kylian Mbappé, le club de la capitale compte bien se renforcer en attaque. Si certains noms circulent dans la presse, il faudra également se pencher sur l’avenir des attaquants parisiens présents dans l’effectif. Recruté pour 90M€ l’été dernier en provenance de l’Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani a grandement déçu pour sa première saison chez les Rouge & Bleu (9 buts et 6 passes décisives en 39 matches disputés). Mais, l’international français a laissé des bons souvenirs en Allemagne avec une saison réussie du côté de Francfort la saison passée (23 buts et 17 passes décisives toutes compétitions confondues). Et une porte de sortie s’ouvre au joueur, qui est en perte de confiance depuis de nombreux mois.

Le BVB prêt à payer 50M€ pour Randal Kolo Muani

En effet, comme le rapporte L’Equipe dans son édition du jour, Randal Kolo Muani serait la priorité du Borussia Dortmund pour renforcer son attaque cet été. Finaliste de la Ligue des champions, le club allemand aura une marge financière plus importante pour apporter de la concurrence à Niclas Füllkrug. Les dirigeants du BVB veulent se séparer de Sébastien Haller, trop souvent blessé, ainsi que de Youssoufa Moukoko, qui n’a pas confirmé les grands espoirs placés en lui. Si pour le moment, les décideurs allemands sont plutôt favorables à un prêt de Randal Kolo Muani, ils pourraient cependant passer à la caisse s’il le faut. Toujours selon le quotidien sportif, l’actuel 5e de Bundesliga seraient prêts à débourser 50M€ maximum pour l’attaquant de 25 ans, qui est sous contrat jusqu’en 2028 avec les champions de France.

Mais reste à connaître la position du PSG dans ce dossier. Et selon L’Equipe, la probabilité de voir Randal Kolo Muani quitter les Rouge & Bleu cet été reste très faible. « Pour le président Nasser al-Khelaïfi, il s’agit d’un dossier symbolique. En interne, la direction lui fait passer le message qu’elle lui fait entièrement confiance en vue de la saison prochaine. » De son côté, l’ancien Nantais n’entend pas partir et est persuadé qu’il montrera son vrai visage dans les mois à venir. « Il n’y a pas de discours officiel de Luis Enrique lui laissant penser qu’il ne jouerait pas en 2024-2025. » En cas d’échec dans ce dossier, le Borussia Dortmund pourrait se rabattre sur la piste de Serhou Guirassy. Avec le VfB Stuttgart (26 buts en 27 matches de championnat), l’international guinéen de 28 ans a réalisé une saison pleine en Bundesliga et possède une clause de départ située autour de 18M€ dans son contrat.

Statistiques 2023-2024 de Randal Kolo Muani*

Ligue 1 : 25 matches disputés dont 13 titularisations (1.235 minutes) – 6 buts et 5 passes décisives

: 25 matches disputés dont 13 titularisations (1.235 minutes) – 6 buts et 5 passes décisives Ligue des champions : 10 matches disputés dont 6 titularisations (473 minutes) – 1 but

: 10 matches disputés dont 6 titularisations (473 minutes) – 1 but Coupe de France : 3 matches disputés dont 2 titularisations (186 minutes) – 2 buts et 1 passe décisive

: 3 matches disputés dont 2 titularisations (186 minutes) – 2 buts et 1 passe décisive Trophée des Champions : 1 match disputé dont 0 titularisation (24 minutes)

*Source : Transfermarkt