De retour au PSG cet été, Cher Ndour devrait poursuivre sa progression avec un nouveau prêt. Et la Turquie semble prêt à accueillir l’Italien.

Après avoir officialisé deux arrivées cette semaine avec João Neves et Willian Pacho, le PSG devra également penser à dégraisser son effectif. Si le départ de Manuel Ugarte est toujours à l’ordre du jour, un autre milieu de terrain pourrait être cédé avant le début de la saison 2024-2025. Arrivé libre à Paris l’été dernier, Cher Ndour est jugé encore trop tendre pour espérer une place plus importante dans le groupe parisien. La saison passée, il a été prêté au SC Braga, club ami du PSG, pendant six mois. Mais après seulement 11 matches disputés (284 minutes, 1 but), le joueur de 20 ans devra trouver un nouveau point de chute pour poursuivre sa progression.

À lire aussi : Bilan des recrues 2023 – Arnau Tenas et Cher Ndour, inconnus au bataillon

Besiktas intéressé par un prêt de Cher Ndour

Et un autre club ami des Rouge & Bleu devrait faire son entrée dans ce dossier. En effet, comme le rapporte Foot Mercato, qui confirme les informations de la presse turque, les champions de France en titre ont reçu une offre de prêt pour Cher Ndour de la part de Besiktas. Une proposition intéressante pour les différentes parties. Le club parisien veut que son joueur accumule du temps de jeu et le club d’Istanbul désire recruter au milieu de terrain. « La volonté parisienne est de donner un maximum de temps de jeu à son joueur. Prometteur, il devra avoir bien plus de minutes en Turquie pour exploiter son potentiel au maximum », explique FM. Besiktas a récemment remporté la SuperCoupe de Turquie en écrasant Galatasaray (5-0) et va disputer les barrages de la Ligue Europa. « Cher Ndour serait alors une recrue intéressante pour l’équipe turque. Dans cette histoire, le PSG, Cher Ndour et Besiktas pourraient donc y trouver leur compte. » Il y a quelques semaines, L’Equipe avait rapporté que trois clubs de l’élite française, dont les noms n’ont pas filtré, étaient également favorables à un prêt de l’international Espoirs italien. De son côté, l’ancien du SL Benfica est déterminé à s’imposer au PSG dans le futur.