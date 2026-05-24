Mercato – Une porte de sortie en Turquie pour Kolo Muani ?

Alors qu’il fera son retour au PSG à l’issue de son prêt à Tottenham, Randal Kolo Muani devra trouver une nouvelle porte de sortie. Et un club turc pourrait être intéressé par les services de l’attaquant de 27 ans.

En manque de temps de jeu au PSG, Randal Kolo Muani se devait de trouver une porte de sortie l’été dernier. Après un prêt de six mois concluant à la Juventus, l’international français a poursuivi sa carrière du côté de Tottenham lors de cet exercice 2025-2026. Prêté sans option d’achat, l’attaquant de 27 ans n’a pas convaincu et fera donc son retour à Paris cet été. Cependant, l’ancien Nantais n’entre pas dans les plans de Luis Enrique et devra donc trouver un nouveau point de chute lors du mercato estival.

La valeur de Kolo Muani estimée à 22M€

Si la Juventus Turin pourrait revenir à la charge, le Français de 27 ans, non convoqué pour la Coupe du monde, pourrait aussi découvrir un nouveau championnat. En effet, selon les informations du média Fanatik, le candidat à la présidence de Fenerbahçe, Aziz Yıldırım, voudrait recruter plusieurs joueurs pour renforcer l’équipe turque. En plus d’Alexander Sørloth, Romelu Lukaku et Vangelis Pavlidis, le nom de Randal Kolo Muani est associé au vice-champion de Turquie. Selon le média turc, « Yıldırım et son équipe considéraient l’avant-centre expérimenté comme l’un des objectifs prioritaires de la nouvelle saison. » Son profil athlétique ainsi que sa vitesse pourraient faire des différences en Süper Lig.

Des contacts devraient bientôt être établis avec le joueur, qui est encore sous contrat jusqu’en 2028 avec les Rouge & Bleu. Toujours selon Fanatik, le prix de Randal Kolo Muani est estimé à 22M€. En 40 matchs disputés avec Tottenham cette saison (2 186 minutes), le natif de Bondy a inscrit 5 buts et délivré 4 passes décisives.