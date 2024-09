Mercato : Une porte de sortie pour Colin Dagba ?

Alors que le marché des transferts a fermé ses portes pour la Ligue 1 et le PSG, les ventes sont toujours possibles pour les clubs qui le peuvent encore. Parmi ces derniers, les Belges. En effet, nos voisins ont jusqu’au 6 septembre prochain afin de peaufiner et clôturer leur mercato.

Au début de l’été, les dirigeants parisiens ont dressé une liste de joueurs qui n’entraient plus dans leurs plans, et nombreux sont ceux d’entre eux qui ont trouvé une porte de sortie. En effet, au cours des dernières semaines, le club de la capitale s’est séparé de près d’onze joueurs entre les transferts, les prêts et les fins de contrats. Cependant, au Campus PSG, certains éléments sont encore présents sans avoir un avenir dessiné en Rouge & Bleu. C’est le cas de Colin Dagba. Le latéral droit parisien, sous contrat jusqu’en juin 2025, n’est pas apparu dans le groupe de Luis Enrique une seule fois depuis le début de la saison. Après son prêt à l’AJ Auxerre en 2023/2024, le joueur de 25 ans n’a pas su convaincre après son passage en Bourgogne et reste donc sur la liste des transferts des dirigeants du Paris Saint-Germain. Ainsi, notre confrère du Parisien, Benjamin Quarez, assure qu’une porte de sortie pourrait s’ouvrir pour Colin Dagba en Belgique. En effet, le club de Beerschot serait en discussion avec le PSG.