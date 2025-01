Mercato : Une porte de sortie s’ouvre pour Marco Asensio

Le mercato d’hiver du PSG semble conditionné par les ventes. Ces derniers se dessinent petit à petit. Avec Randal Kolo Muani et Milan Skriniar, c’est Marco Asensio qui est annoncé sur le départ.

Les dernières informations de la presse française concernant le mercato hivernal 2025 du PSG sont unanimes : le marché des transferts parisien est conditionné aux ventes. Ainsi, les noms de Randal Kolo Muani et Milan Skriniar reviennent avec insistance dans le sens des départs. La presse espagnole évoque aujourd’hui celui de Marco Asensio. Entre blessures, performances en deçà et les recrutements réalisés, l’international espagnol a vu son temps de jeu être considérablement réduit, et ne semble pas satisfait de cela. C’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères d’Estadio Deportivo, qui évoquent la Real Sociedad comme potentiel point de chute. Un retour en Espagne est donc possible pour Marco Asensio, afin de retrouver un rôle important dans un club et un vestiaire. Pour rappel, Arsenal et West Ham pourraient pointer le bout de leur nez dans ce dossier selon le média anglais CaughtOffside.