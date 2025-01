Mercato : Une porte ouverte pour Randal Kolo Muani ?

Le PSG semble proche de recruter Khvicha Kvaratskhelia. Si le renfort du Géorgien sera on ne peut plus important, le club de la capitale devra se séparer de joueurs, et le nom de Randal Kolo Muani revient avec insistance.

Selon toutes vraisemblances, Khvicha Kvaratskhelia devrait être un joueur du Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines. En effet, les dernières informations autour de ce dossier sont unanimes et envoient l’ailier gauche sous les cieux parisiens. Pour tenir sa ligne de conduite annoncée au début de ce mercato hivernal, le club de la capitale devra se séparer d’un attaquant. Ainsi, c’est toujours le nom de Randal Kolo Muani qui revient comme candidat pour un départ. En effet, plusieurs clubs anglais, allemands et italiens seraient en course pour attirer l’attaquant international français. Si les derniers échos font état de réelles avancées pour la piste menant le numéro 23 du PSG à la Juventus Turin, notamment un accord du joueur pour rejoindre l’équipe de Thiago Motta, une autre porte pourrait s’ouvrir, et se concrétiser. Le Borussia Dortmund s’apprête à céder Donyell Mallen à Aston Villa contre 25M€ + 5M€ selon Florian Plettenberg, journaliste pour Sky Sport en Allemagne. Une aubaine pour Randal Kolo Muani qui pourrait voir là une place se libérer ? Là encore, les dernières informations concernant le Français faisaient état d’un intérêt du BVB, qui pourrait faire revenir l’ancien de l’Eintracht Francfort en Bundesliga afin de remplacer Donyell Mallen. Quoi qu’il en soit, dans le sens des arrivées ou des départs, les prochaines semaines du Paris Saint-Germain devraient être actives sur le marché des transferts.