Mercato : Une porte se ferme pour Rayan Cherki

Au cours des dernières semaines de ce mercato estival, le nom de Rayan Cherki a résonné sous les cieux parisiens. La piste qui est née l’hiver dernier a pointé le bout de son nez cet été, avec de la concurrence en plus.

En quête de renfort sur les ailes, le PSG aurait coché plusieurs noms à l’occasion de ce mercato estival 2024, et celui de Rayan Cherki est ressorti. En effet, depuis l’hiver dernier, le joueur de l’Olympique Lyonnais est associé au Paris Saint-Germain. Au début de ce marché des transferts d’été, différentes sources évoquaient même un accord entre le club de la capitale et l’OL à hauteur de 15M€ pour le transfert de Rayan Cherki. Cependant, le temps est passé et les pistes se sont multipliées pour les dirigeants parisiens : Khvicha Kvaratskhelia, Jadon Sancho, Nico Williams et aujourd’hui Désiré Doué. Si ce dernier n’est pas un véritable ailier, nos confrères de L’Equipe affirment que sa potentielle arrivée au Paris Saint-Germain mettrait fin à la piste Rayan Cherki. De plus, un autre prétendent pour le Lyonnais, le RB Leipzig, devrait enregistrer l’arrivée d’Antonio Nusa. Un transfert qui devrait là aussi fermer la porte à Rayan Cherki selon Florian Plettenberg, journaliste pour Sky Sport. Toujours dans les petits papiers du Borussia Dortmund, le Gones voit tout de même les portes se fermer avec le temps, dont celle du PSG.