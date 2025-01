Mercato – Une première offensive du PSG pour Jhon Durán ?

En plus de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG souhaiterait aussi se renforcer offensivement avec l’arrivée de Jhon Durán. Et les Rouge & Bleu seraient passés à l’action dans ce dossier.

Le PSG veut frapper fort lors de ce mercato hivernal. Si dans le sens des départs, Milan Skriniar, Marco Asensio et Randal Kolo Muani sont invités à quitter le club, il faudra aussi renforcer quantitativement et qualitativement l’effectif de Luis Enrique. Et un premier renfort semble en bonne voie avec l’ailier du Napoli, Khvicha Kvaratskhelia. Mais, il n’est pas le seul offensif désiré par le board parisien cet hiver. En effet, afin de compenser le probable départ de Randal Kolo Muani, l’attaquant d’Aston Villa, Jhon Durán (21 ans), est ciblé par le club parisien.

À lire aussi : Mercato – Une porte ouverte pour Randal Kolo Muani ?

Jhon Durán séduit par le projet parisien

Et selon les informations de Foot Mercato, le PSG aurait formulé une première offre pour l’international colombien, sous contrat jusqu’en 2030. Malgré la concurrence avec Ollie Watkins, le natif de Medellin a explosé cette saison avec déjà 12 buts en 26 matches toutes compétitions confondues. Et son profil rapide, puissant, habile des deux pieds, et tueur devant le but séduit la direction parisienne. D’après FM, « les hautes sphères parisiennes ont ainsi formulé une première offre », sans donner plus de détails. Le club de la capitale aurait déjà rencontré le représentant du joueur. Reste aussi à savoir si Jhon Durán est ouvert à un nouveau challenge sportif, lui qui a rejoint Aston Villa en janvier 2023 provenance du Chicago Fire (MLS) pour 16M€. « Une chose est sûre, Paris a bien l’intention de jouer sa carte à fond puisque le joueur est lui séduit par le projet sportif des champions de France en titre. »

Mais le plus dur sera désormais de convaincre son club. Toujours selon Foot Mercato, les dirigeants anglais n’ont clairement pas l’intention de céder leur joueur cet hiver. Une information confirmée par Fabrizio Romano. « Aston Villa n’ouvre pas la porte à un départ en janvier malgré l’intérêt de nombreux clubs. » L’international colombien a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2030 avec la formation dirigée par Unai Emery.