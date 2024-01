Mercato : Une première offre tombe pour Hugo Ekitike

Le mercato d’hiver du PSG devrait être actif du côté des arrivées, comme des départs. En effet, en plus de Nordi Mukiele au Bayern Munich, Hugo Ekitike est aussi l’objet d’intérêt de plusieurs clubs européens.

Depuis quelques heures maintenant, la piste menant Nordi Mukiele au Bayern Munich prend de l’ampleur et le numéro 26 du PSG pourrait donc retourner en Bundesliga. Cependant, l’international français pourrait ne pas être le seul joueur de l’effectif de Luis Enrique à quitter le navire cet hiver. En effet, le nom d’Hugo Ekitike fait office de priorité sur le bureau des dirigeants du Paris Saint-Germain dans le sens des départs, et le dossier semble plutôt bien avancer. C’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères de L’Equipe qui annoncent une première offre officielle de la part de Wolfsburg pour s’attacher les services de l’attaquant de 21 ans en ce mercato hivernal. Cette serait dernière serait un prêt payant, sans option d’achat. Si l’actuel 10e de Bundesliga est le seul club à avoir transmis une offre, une course est tout de même engagée. En effet, Wolverhampton et l’Eintracht Francfort restent sur le coup.

Une course engagée pour Ekitike

Toujours selon L’Equipe, le Paris Saint-Germain continue de discuter avec les Wolves. Concernant l’Eintraht Francfort, le club allemand semble faire face à des difficultés pour faire venir Arnaud Kalimuendo, et aurait donc « depuis quelques heures, de nouveau accéléré« . Selon le quotidien sportif qui s’appuie sur des sources allemandes, les dirigeants de Francfort serait confiant quant à la faisabilité du deal avec le PSG, mais devra surtout convaincre Hugo Ekitike.