Mercato : Une rencontre entre Campos et le clan Todibo ?

Alors que le Paris Saint-Germain se verra renforcer avec la venue de Milan Skriniar, le club s’activerait pour une autre recrue défensive. En effet, selon Sébastien Denis de Foot Mercato, Luis Campos aurait rencontré le représentant de Jean-Clair Todibo, notamment pour pallier les blessures récurrentes à ce poste.

Cette saison, la défense parisienne aura montrer des lacunes, notamment sur le plan physique avec de nombreuses blessures. De ce fait, le Paris Saint-Germain, délesté de son numéro 4, Sergio Ramos, cherche à renforcer l’effectif avec des défenseurs de renoms. Si le club cible Lucas Hernandez, un intérêt réciproque mais bloqué par le club actuel de l’international français, le Bayern Munich, le PSG comptera également sur l’arrivée libre de Milan Skriniar. Le Slovaque a déjà signé avec le club de la capitale en janvier 2023, mais ne devrait pas être le seul défenseur à rejoindre les rangs Rouge & Bleu cet été. Et pour cause, selon Foot Mercato, Luis Campos aurait rencontré le représentant de Jean-Clair Todibo à Paris il y a quelques semaines. Le Niçois, passé notamment par le FC Barcelone, serait un atout de taille pour le Paris Saint-Germain, pour pallier les difficultés défensive parisiennes.

🚨 Luis Campos a rencontré les représentants de Jean-Clair Todibo il y a quelques semaines de cela.

Pour le conseiller sportif, le joueur coche de nombreuses cases (international français, jeune et disposant d'une marge de progression intéressante) 🇫🇷🔎



[@sebnonda]

Droitier, tout comme Milan Skriniar, recruter Jean-Clair Todibo peut sembler être un coup pour se rassurer. Luis Enrique, qui devrait être, selon toute vraisemblance, le prochain coach du PSG, va devoir composer : Sergio Ramos est parti après deux saisons passées dans la capitale et Presnel Kimpembe, blessé au tendon d’Achille lors de la victoire parisienne 3-0 face au rival Marseillais en février dernier, ne devrait revenir sur les terrains avant la fin de l’année 2023. Il ne reste alors que le capitaine Marquinhos et le polyvalent Danilo Pereira, pas de quoi s’assurer une saison tranquille en défense. De plus, les pépins physique qu’a traversé Milan Skriniar inquiéteraient du côté parisien. Malgré son opération du dos, réalisée en avril dernier, l’international slovaque devra prouver qu’il est fiable. En attendant, le joueur à jouer l’intégralité des deux rencontres internationales avec sa sélection cette semaine.