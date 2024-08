En cette fin de mercato, le PSG continue de travailler sur certains départs afin d’alléger son effectif. Parmi les joueur ciblé, Manuel Ugarte. L’Uruguayen qui n’entre plus dans les plans de Luis Enrique devrait rebondir du côté de Manchester United.

Après une saison en Rouge & Bleu, Manuel Ugarte ne devrait pas s’éterniser sous les cieux parisiens. Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2028, le joueur de 23 ans n’entre plus dans les plans de Luis Enrique, et devrait quitter le club de la capitale dans les derniers jours du mercato. En effet, selon les dernières informations en date du Parisien, un accord serait proche d’être trouvé entre le Paris Saint-Germain et Manchester United pour un transfert sec de 60M€. Le joueur pousserait dans ce sens, avec l’aide de son agent, Jorge Mendes, qui a déjà œuvré avec les Red Devils pour le transfert de Leny Yoro. Si le dossier va à son terme dans ces conditions, Manuel Ugarte représenterait la deuxième meilleure vente du PSG derrière Neymar (90M€) et devant Marco Verratti (45M€).

Le prêt privilégié ?

Si les positions se rapprochent entre le PSG et Manchester United, il en est de même entre la direction mancunienne et Manuel Ugarte. C’est en tous cas ce qu’assure Fabrizio Romano : « Manchester United est désormais proche de conclure un accord avec Manu Ugarte !« . Le journaliste italien spécialiste du mercato précise lui que le club du nord de l’Angleterre « souhaite procéder au prêt + obligation d’achat« . S’il reste à savoir dans quelles conditions l’opération se fera, la rencontre entre les dirigeants des deux clubs se serait bien passée, ce qui annonce un optimisme certain autour du transfert de Manuel Ugarte à Manchester United.