Le PSG possède la meilleure équipe du monde depuis deux ans. Le club de la capitale compte bien sécuriser l’avenir d’un grand nombre de ses cadres.

Le PSG reste sur deux victoires consécutives en Ligue des champions. Cette saison, il compte bien réaliser la passe de trois pour encore entrer dans l’histoire. Pour cela, il peut compter sur des joueurs qui ont toujours faim et un coach qui ne tolère aucun relâchement. Depuis maintenant deux ans, le PSG est considéré comme la meilleure équipe du monde. Il possède dans son effectif des joueurs qui sont les meilleurs joueurs du monde à leurs postes. Fortement courtisés, les dirigeants parisiens ne veulent pas entendre parler d’un départ pour eux. Il compte les sécuriser pour les avoir dans son effectif pendant encore plusieurs années.

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Des négociations avancées et d’autres au commencement

Selon les informations de Canal Plus, le PSG compte réaliser une vague de prolongations dans les prochaines semaines, voire mois. En effet, selon la chaîne cryptée, le dossier Ousmane Dembélé est sur le point d’être bouclé. Quasiment tout le monde est d’accord sur le futur salaire et sur la durée de son nouveau contrat. Le numéro 10 du PSG devrait être sous contrat jusqu’en juin 2030 avec les doubles champions d’Europe. Olivier Tallaron, journaliste spécialiste du PSG pour Canal Plus, indique que les prolongations de contrat de Khvicha Kvaratskhelia, jusqu’en 2032, Désiré Doué, également jusqu’en 2032, et de Matvey Safonov, aussi jusqu’en 2032, devraient bientôt être annoncées. Le journaliste poursuit en expliquant que le PSG a commencé des négociations avec Marquinhos, Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Achraf Hakimi et Nuno Mendes au sujet d’une extension de bail. Pour les quatre derniers cités, ce serait une prolongation jusqu’en 2032. Olivier Tallaron conclut en expliquant que malgré certaines rumeurs, Lucas Chevalier, malgré son statut de numéro 2, n’a pas demandé à quitter le PSG cet hiver.