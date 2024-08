Mercato PSG – Vers la fin de la piste Jadon Sancho ?

Désireux de se renforcer en attaque, le PSG serait sur le point de mettre fin à la piste menant à l’ailier de Manchester United, Jadon Sancho.

À deux semaines de la clôture du mercato estival, le 30 août en France, le PSG accélère pour renforcer son secteur offensif. Dans les prochains jours, Désiré Doué sera un nouvel élément du groupe de Luis Enrique. Mais le board parisien tente d’attirer d’autres recrues pour améliorer l’attaque des Rouge & Bleu. Depuis de nombreuses semaines, plusieurs pistes comme Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen ou encore Julian Alvarez n’ont pas abouti. Et pour le poste d’ailier, le nom de Jadon Sancho est régulièrement apparu.

Le PSG préfère se concentrer sur le recrutement d’un avant-centre

Après un prêt de six mois concluant au Borussia Dortmund, l’international anglais a retrouvé Manchester United cet été et est encore lié jusqu’en juin 2026. Le joueur de 24 ans est ouvert à un départ chez les Rouge & Bleu, cependant, le prix de 60M€ demandé par les Red Devils est un frein dans les discussions. Plus tôt dans la journée, The Indepenpent parlait même d’un possible prêt avec obligation d’achat. Mais les récentes informations parues en Angleterre ne vont pas dans ce sens.

En effet, The Telegraph affirme que Jadon Sancho n’entre pas dans les plans du PSG pour un transfert. « Les Parisiens sont à la recherche d’un nouvel avant-centre mais n’ont pas besoin d’un autre joueur comme Sancho, ayant déjà des ailiers comme Bradley Barcola et Ousmane Dembélé », explique le média britannique. Après s’être montré très critique sur le comportement de son joueur la saison passée, le coach de Manchester United, Erik ten Hag, est prêt à laisser une nouvelle chance à son ailier, qui a notamment participé à cinq des six rencontres de préparation. Mais cela ne mettra pas fin aux discussions entre les deux clubs pour Manuel Ugarte. Le club mancunien est très optimiste pour une arrivée de l’Uruguayen avant la fin du mercato. La vente du milieu de terrain est l’une des priorités du PSG mais le board parisien ne veut pas accepter une somme inférieure à 60M€. Si ManUnited n’est pas prêt à investir une telle somme, les dirigeants anglais ont l’espoir de conclure un accord dans les derniers jours du mercato.

Concernant le dossier Jadon Sancho, le journaliste Ben Jacobs se montre moins catégorique mais confirme que le PSG n’est pas proche de recruter l’international anglais. Pour Manuel Ugarte, les négociations se poursuivent. Manchester United aurait même déjà formulé deux offres verbales, nettement inférieures aux 60M€ demandés par les champions de France.