Mercato – Vers un départ libre de Mathis Jangeal l’été prochain

Murvin Armoogum12 novembre 2025

Présent régulièrement avec le groupe professionnel du PSG à l’entraînement, Mathis Jangeal pourrait quitter son club formateur libre de tout contrat l’été prochain.

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Mathis Jangeal se dirige vers un départ de son club formateur cet été. Depuis son premier match disputé avec les professionnels le 27 septembre dernier lors de la victoire face à l’AJ Auxerre (2-0), le milieu offensif de 17 ans évolue avec les U19 (7 buts et 3 passes décisives en 10 matchs) où il s’était notamment fait remarquer lors du match de Youth League contre le Bayern Munich avec un but et deux penalties manqués.

L’Eintracht Francfort s’intéresse à Mathis Jangeal

Les clubs de Bundesliga à l’affût

Mais le PSG pourrait perdre son jeune offensif à la fin de son contrat. En effet, comme le rapporte le journaliste Florian Plettenberg, le club parisien désire lui faire signer un contrat professionnel mais le principal concerné souhaiterait bénéficier d’un temps de jeu régulier. Ainsi, la tendance est à un départ libre à la fin de son bail en juin prochain. Et sans surprise, les clubs allemands sont prêts à sauter sur cette occasion. L’Eintracht Francfort est intéressé par le profil du natif de Longjumeau ainsi que d’autres formations de Bundesliga et des clubs étrangers, précise le journaliste de Sky Sport Allemagne. À ce jour, l’avenir de Mathis Jangeal s’écrit en pointillés dans la capitale.

