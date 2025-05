Mercato – Vers un nouveau prêt pour Gabriel Moscardo ?

Recruté par le PSG en janvier 2024, Gabriel Moscardo n’a pas encore officiellement porté le maillot des Rouge & Bleu. Ce ne devrait pas non plus être le cas la saison prochaine.

Lors du mercato hivernal 2024, le PSG avait recruté de jeunes Brésiliens, Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Si le premier est resté à Paris et a joué, le second avait été laissé à la disposition de son club formateur, les Corinthians jusqu’au 30 juin. Après avoir effectué la préparation estivale avec le PSG, il avait été prêté à Reims pour la saison 2024-2025. Mais en Champagne, victime de plusieurs blessures, il n’a participé qu’à neuf rencontres toutes compétitions confondues pour une titularisation et un but. Selon Le Parisien, Gabriel Mosardo va revenir à Paris cet été.

Le PSG garde confiance en lui

Mais il ne va pas y faire long feu. En effet, le quotidien francilien indique que le milieu de terrain, qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, devrait se diriger vers un nouveau prêt la saison prochaine. Un point doit être fait bientôt avec son entourage pour programmer la suite. Pour le moment, aucun club n’a avancé concrètement, mais on peut supposer qu’en dépit de cette nouvelle saison galère, il devrait y avoir des candidats, en sachant que l’hiver dernier, plusieurs clubs (en France et à l’étranger) avaient contacté Paris pour le récupérer, avance Le Parisien. Le quotidien francilien explique que le club de la capitale, sous l’impulsion de Luis Campos, garde confiance en son joueur sous contrat jusqu’en 2028. En revanche, il n’a pas émis le souhait de le rapatrier pour la Coupe du monde des clubs (14 juin – 13 juillet 2025). Alors que son prêt à Reims se termine officiellement le 30 juin, Moscardo ne fera pas le voyage aux États-Unis pour disputer cette compétition avec le PSG, conclut Le Parisien.