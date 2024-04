S’il a d’ores et déjà annoncé son départ du PSG en interne, Kylian Mbappé continue de faire couler de l’encre en France et en Espagne. En effet, le dossier de son avenir n’est pas encore bouclé et officiel, mais du côté de la capitale espagnole, on se prépare comme on peut à l’arrivée d’une super star étrangère.

A ce stade de la saison, le départ de Kylian Mbappé semble être une fatalité pour le PSG qui s’apprête à perdre le meilleur buteur de son histoire, et pour le Real Madrid qui lui s’apprête à accueillir une super star. Cependant, rien n’est encore officiel et les conditions de son départ et de son arrivée restent à définir. C’est dans ce contexte que la communauté de Madrid s’apprête à approuver une « loi Mbappé », visant à supprimer l’impôt régional sur le revenu pour les étrangers s’installant dans la capitale espagnole et y réalisant des investissements. C’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères du journal espagnol El Nacional qui précisent que la probable signature de Kylian Mbappé au Real Madrid n’est pas à l’origine de cette proposition de loi, mais que l’attaquant français devrait grandement en profiter.