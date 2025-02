Mercato – Vers une prolongation de contrat de Luis Campos ?

En fin de contrat le 30 juin prochain, Luis Campos aimerait poursuivre au PSG. Ce serait également le souhait de Nasser al-Khelaïfi, le président parisien.

Arrivé au PSG en 2022 en tant que conseiller sportif, Luis Campos avait signé un contrat de trois ans avec le club de la capitale. En fin de contrat le 30 juin prochain, le dirigeant portugais ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Sollicité, il aimerait poursuivre l’aventure au sein des Rouge & Bleu. Du côté de la direction parisienne, on était encore en réflexion, Andrea Berta ayant également été sondé pour éventuellement remplacer Luis Campos. Mais ce dernier se dirigerait finalement vers une prolongation de contrat.

Nasser al-Khelaïfi veut prolonger Luis Campos

En effet, Olivier Tallaron, journaliste pour Canal Plus, a indiqué dans l’émission Jour de Foot, que lors du quart d’heure de l’entraînement du PSG ouvert à la presse, il a échangé avec Luis Campos sur son avenir. Les deux hommes ont été rejoints par Nasser al-Khelaïfi, qui a alors expliqué que Luis Campos était très heureux à Paris et qu’il était très content de ce que Luis Campos propose depuis qu’il est ici. Le président du PSG a expliqué qu’il voulait que Luis Campos prolonge son contrat avec le PSG. Le journaliste indique que cette prolongation devrait être officialisée d’ici la fin de saison et explique que Nasser Al-Khelaïfi, depuis qu’il est président du PSG, n’a jamais ressenti une telle osmose entre un directeur sportif et son entraîneur. Olivier Tallaron conclut en expliquant que Nasser al-Khelaïfi estime que l’excellente entente entre Campos et Luis Enrique est la base des bons résultats du club.