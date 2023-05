Victor Osimhen, voici un nom qui revient avec grande insistance du côté de la Porte de Saint-Cloud. Le joueur était d’ailleurs de passage en terre parisienne il y a quelques jours de cela.

Si l’objectif de Luis Campos durant le prochain mercato sera de rééquilibrer l’effectif rouge et bleu à tous les niveaux, l’une des grandes priorités sera, sans nul doute, de dénicher un avant-centre de haut calibre afin d’accompagner au mieux Kylian Mbappé sur le front de l’attaque. Surtout que Lionel Messi devrait bel et bien plier bagages à l’issue de son contrat et que l’avenir de Neymar Jr n’est pas encore bien établi. D’où la volonté rouge et bleu de recruter Victor Osimhen.

Le Napoli pas tendre en affaires

L’artilleur nigérian réalise très certainement sa meilleure saison en professionnel. Des copies rendues qui le placent, sans conteste, comme l’un des grands artisans de l’obtention du Scudetto par les Partenopei. Et alors que son contrat prendra fin en juin 2024, un départ lors de l’intersaison parait presque inévitable. Un état de fait dont le Napoli aimerait bien profiter d’un point de vue financier. En effet, comme le rapporte Il Mattino en ce mercredi matin, Aurélio de Laurentiis aurait définitivement fixé le bon de sortie de son joueur et celui-ci, d’un montant astronomique, serait ainsi de 160 millions d’euros. Ce qui ferait de lui la vente la plus onéreuse de l’élite transalpine. Un dossier dans lequel la concurrence fait rage puisque la Premier League, où Newcastle serait entré dans la danse, fait le forcing pour l’attirer dans ses filets. Il Mattino nous explique, en outre, que Victor Osimhen était présent à Paris en début de semaine avec son représentant. Si officiellement cette escapade était dans le cadre d’un repos bien mérité après le titre glané, on ne peut s’empêcher de s’interroger, le mercato estival ouvrant ses portes dans un mois environ.