Mercato : Victor Osimhen, Dusan Vlahovic, les départs … les plans du PSG

Le mercato d’hiver est ouvert jusqu’au 3 février prochain et le PSG y est on ne peut plus attendu. Dans le sens des départs comme des arrivée, le club de la capitale doit parvenir à affiner son effectif.

En ce début de mercato hivernal, le PSG s’est envolé pour le Qatar afin d’y disputer le Trophée des Champions face à l’AS Monaco ce dimanche (17h30 sur DAZN). Outre l’aspect sportif, l’actualité du club de la capitale est dominée par l’ouverture du marché des transferts d’hiver 2025. En effet, les dossiers les plus chauds sont ceux sur le départ, qui conditionnent les arrivées. Le premier, Milan Skriniar, résonne fortement en Turquie. En effet, selon Arthur Perrot, journaliste pour RMC Sport, Galatasaray est revenu à la charge pour étudier l’éventualité d’un prêt. De son côté, le joueur de 29 ans reste prudent, et continue d’échanger en parallèle avec des clubs anglais et italiens et allemands ! En effet, si le club stambouliote tient la corde, le Borussia Dortmund aurait rejoint la course. L’autre départ qui conditionne le mercato du PSG est celui de Randal Kolo Muani. Comme son coéquipier en défense, l’attaquant international français est suivi en Angleterre et en Allemagne. Ces deux départs pourraient permettre à la paire Luis Enrique – Luis Campos de se pencher sur des renforts. En effet, toujours selon Arthur Perrot, si les plans de base étaient de s’occuper seulement des départs, les dirigeants parisiens envisagent désormais de recruter, en cas de départ de ces deux joueurs.

Dans le sens des arrivées, des noms reviennent avec insistance. Cependant, des pistes sont mortes nées. En effet, si le nom de Viktor Gyökeres a pu être cité ces dernières semaines, l’attaquant suédois ne devrait pas porter le maillot du Paris Saint-Germain. Il en est de même pour Dusan Vlahovic, qui est qualifiée par notre confrère Arthur Perrot comme une piste qui n’a jamais été fiable. La dossier qui semble le plus d’actualité est celui de Victor Osimhen. L’attaquant nigérian actuellement prêté par Naples à Galatasaray est l’objet d’un intérêt du PSG. Cependant, Luis Enrique et son staff ne validerait toujours pas la piste. Ce dernier souhaiterait mettre Bradley Barcola en concurrence, et donc recruter dans l’idéel un attaquant axial et un ailier.

Contact rompu avec Nuno Mendes

Si le marché des transferts devrait permettre au PSG d’affiner les contours de son effectifs, en interne certains dossiers sont sur les bureaux des dirigeants parisiens. C’est le cas de celui de Nuno Mendes. En effet, les pourparlers pour une prolongation de contrat du latéral gauche portugais seraient aujourd’hui rompus. C’est en tous cas ce qu’affirme Arthur Perrot qui précise que l’entourage de Nuno Mendes est « est très remonté et veut renégocier, mais le Club ne l’entend pas de cette oreille. Toutefois, la situation devrait se débloquer« .

YouTube : Canal Supporters Paris

The post Mercato : Victor Osimhen, Dusan Vlahovic, les départs … les plans du PSG first appeared on Canal Supporters PSG 24-7.

Source