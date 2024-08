Mercato – Victor Osimhen espère toujours une offre du PSG

Même si le PSG pourrait ne pas recruter d’attaquant avant la fin du mercato, Victor Osimhen, annoncé dans le viseur des Rouge & Bleu, espère toujours que le PSG va faire une offre à Naples.

Lors de ce mercato estival, la priorité du PSG n’était pas de s’offrir un attaquant de pointe, même si plusieurs noms ont été avancés comme celui de Victor Osimhen. En effet, avec la présence de Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, les dirigeants parisiens privilégiaient le recrutement d’ailiers. Mais la semaine dernière, l’international portugais s’est gravement blessé à la cheville et sera absent trois mois. Malgré cela, le PSG ne souhaiterait pas recruter, privilégiant une solution en interne. De son côté, Victor Osimhen veut quitter Naples, qui vient de recruter Romelu Lukaku, et a fait du PSG sa priorité.

Une possible offre du PSG avant la fin du mercato ?

L’international nigérian a un accord avec le PSG depuis plusieurs semaines, mais ses dirigeants se montrent très gourmands pour le laisser filer, lui qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le Napoli. Ce samedi matin, dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport indique que le club italien et l’ancien lillois penseraient toujours pouvoir négocier son départ au PSG d’ici à la fin du mercato dans six jours. Le quotidien sportif transalpin indique que les dirigeants parisiens pourraient faire une dernière proposition dans la semaine, en deçà des 100 millions d’euros demandés par Naples. La Gazzetta conclut en expliquant que Victor Osimhen voudrait absolument rejoindre le PSG et retrouver Luis Campos, qui l’avait fait venir à Lille en 2019.