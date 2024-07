Le PSG a ciblé différents profils pour renforcer son effectif au cours de ce mercato estival. En attaque ou au milieu de terrain, une enveloppe estivale de 200M€ est évoquée. Les dernières informations sur les dossiers Joao Neves, Victor Osimhen ou encore Manuel Ugarte.

Dans le sens des arrivées, outre le dossier Désiré Doué, le PSG s’active pour se renforcer sur le front de l’attaque. En effet, après une saison avec Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, la satisfaction ne semble pas être au rendez-vous. C’est ainsi que le nom de Victor Osimhen refait son apparition sous les cieux parisiens. Cependant, l’aspect financier, à ce stade des négociations, fait office de frein. En effet, selon le journaliste britannique Ben Jacobs, le président de Naples, Aurelio De Laurentiis insisterait afin d’obtenir les 130 millions d’euros de la clause libératoire de son attaquant. Le PSG n’est pas prêt à montant jusqu’à ce montant. Le Nigérian reste courtisé en Arabie Saoudite, mais aurait déjà refusé trois offres d’Al-Hilal. Malgré la tentation et le pont d’or qui pourrait être proposé à Victor Osimhen, il semblerait que le joueur souhaiterait poursuivre sa carrière en Europe pour le moment, et notamment disputer la Ligue des Champions. Tant de paramètres qui font penser aux dirigeants du PSG, sans qu’aucune offre n’est encore été faite, qu’une opération pourrait se réaliser autour de 80/85M€. Un prix également évoqué pour Julian Alvarez. L’international est une nouvelle fois annoncé sur le départ par Ben Jacobs. Le journaliste anglais et suiveur du Paris Saint-Germain indique que Luis Enrique et Luis Campos considèrent les deux attaquants comme étant deux excellentes options. Entre Victor Osimhen et sa direction, il existerait un accord pour un transfert cet été. Pour compter Victor Osimhen dans ses rangs, le Paris Saint-Germain devra se séparer d’éléments offensifs. C’est dans ce contexte que, toujours selon Ben Jacobs, les intérêts du Besiktas pour Marco Asensio et de l’Atlético Madrid pour Randal Kolo Muani sont évoqués. Ces derniers auraient le souhait de remplacer Alvaro Morata, parti à l’AC Milan, par l’international français.

– PSG prioritising João Neves, who is sold on the move. Talks framed around the €75m mark.🇵🇹

– Neves arrival could speed up a Manuel Ugarte exit. Ugarte keen on #MUFC. Bayern also enquired.🇺🇾

– Victor Osimhen also possible but PSG yet to bid.🇳🇬https://t.co/b5bGjLETce — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 19, 2024 X : @JacobsBen

La terre du milieu

Au milieu de terrain, les dernières informations de Ben Jacobs évoquent deux dossiers : Joao Neves dans le sens des arrivées, et Manuel Ugarte dans le sens des départs. Le premier est érigé par le PSG, Luis Enrique et Luis Campos comme une véritable priorité. Un accord verbal aurait d’ores et déjà été trouvé entre le Portugais de 19 ans et le club de la capitale, restants ainsi dans l’attente d’une réponse du SL Benfica. Le club lusitanien a longtemps espéré les 120M€ de la clause libératoire du milieu de terrain, mais le Paris Saint-Germain pense pouvoir conclure l’opération autour de 75M€ bonus compris. Notre confrère britannique indique que « l’arrivée de Neves à Paris pourrait être une bonne nouvelle pour Manchester United« . En effet, les dirigeants des Red Devils, après avoir suivi Joao Neves, semblent avoir jeté leur dévolu sur Manuel Ugarte.

Le PSG n’est toutefois pas pressé de se séparer de Manuel Ugarte, mais une offre de 60 millions d’euros pourrait accélérer les choses. En effet, au prix auquel le club de la capitale l’a acheté au mercato 2023 faciliterait le transfert. Du côté de Manchester United, Ben Jacobs affirme que l’on espère que le prix baisse avec le temps. Les sources mancuniennes indiquent qu’aucune offre n’a été transmise pour le moment, et celles du PSG affirment deux refus sur des offres verbales inférieures à 45M€. Le Bayern Munich continue de suivre l’Uruguayen de 23 ans, et Aston Villa s’est penché sur le dossier avant de recruter Amadou Onana à Everton.