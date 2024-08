Dans sa quête de renfort offensif, le PSG semblait jeté son dévolu sur Victor Osimhen, et l’intérêt était annoncé réciproque. Cependant, en cette fin de mercato estival 2024, l’attaquant nigérian ouvrirait une porte longtemps fermée.

En cette fin de mercato estival 2024, les yeux sont rivés sur les dirigeants parisiens concernant les opérations qui se feront … ou pas. Le secteur offensif de Luis Enrique pourrait avoir besoin de renfort et le nom de Victor Osimhen a été associé au club de la capitale. En effet, selon la Gazzetta dello Sport, malgré l’interruption des pourparlers entre le Paris Saint-Germain et Naples, l’ancien attaquant du LOSC attendrait un appel du PSG. Dans ce contexte, les dirigeants napolitains auraient accepté une offre du club saoudien d’Al-Ahli à hauteur de 65M€, bien loin de la clause libératoire de 130M€. En réaction à cette information, Roberto Calenda, agent de Victor Osimhen, a partagé son sentiment sur les réseaux sociaux : « Osimhen est encore un joueur de Naples, dont le contrat a été prolongé récemment, avec une satisfaction mutuelle. Il a marqué l’histoire des Azzurri, et quand il y a eu des offres importantes (y compris cette année) nous avons toujours accepté les décisions du club. Comme je l’ai déjà dit, il ne s’agit pas d’un colis à envoyer au loin pour faire de la place à de nouveaux prophètes. Victor a été élu footballeur africain de l’année, 8ème au Ballon d’Or, il a encore tant à faire en Europe. Il faut du respect et de l’équilibre« . Cependant, la donne semble avoir changé ces dernières heures.

En effet, les dernières informations autour du secteur offensif du PSG évoquent l’absence de recrue en attaque, et écartent donc la piste Victor Osimhen. Une tendance qui se confirme avec les dernières nouvelles concernant l’avenir de l’attaquant de 25 ans. Notre confrère italien Gianluca Di Marzio affirme qu’à cinq jours de la fermeture des portes du marché des transferts en Arabie Saoudite, Victor Osimhen ouvrirait la porte au challenge à Al-Ahli. Les dirigeants saoudiens auraient augmenté leur offre auprès de leurs homologues napolitains, ce qui ferait espérer ces derniers que l’opération aille à son terme. De l’autre côté, les propositions faites au Nigérian ont été également revues à la hausse, ce qui l’aurait poussé à ouvrir la porte à cette option, conjuguée à une tendance qui se confirme : le PSG ne recrutera pas d’attaquant.