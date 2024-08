Mercato – Victor Osimhen rêve toujours du PSG mais…

Si le PSG n’avait pas fait du recrutement d’un attaquant de pointe sa priorité, il a tout de même été associé à des joueurs comme Victor Osimhen. Ce dernier souhaiterait toujours rejoindre le club de la capitale.

Lors de la dernière ligne droite du mercato, le PSG pourrait tenter de s’offrir un attaquant de pointe. Même s’il possède Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani dans ses rangs, le club de la capitale n’est pas satisfait de leur rendement et pourrait se laisser tenter par le recrutement d’un numéro 9. Deux noms revenaient souvent dans l’actualité mercato des Rouge & Bleu, Victor Osimhen et Julian Alvarez. Si le premier peut encore bouger cet été, le second a rejoint l’Atlético de Madrid.

Il ne veut pas poursuivre sa carrière en Premier League

En ce qui concerne l’ancien lillois, le PSG avait été annoncé proche de le faire signer en début d’été avant que cette piste ne se refroidisse puis reprenne un peu de vigueur ces derniers jours. Selon les informations de Florian Plettenberg, Victor Osimhen n’a qu’une idée pour son futur, rejoindre le PSG. C’est la seule destination qu’il considère pour un départ de Naples. Chelsea le suit toujours et aimerait le convaincre de signer en Angleterre, mais Osimhen ne veut que le PSG. Le journaliste de Sky Sport Deutschland indique aussi qu’Arsenal a fait une vague approche dans ce dossier il y a quelques semaines. Mais une arrivée en Premier League n’intéresserait pas l’international nigérian (26 ans), qui ne veut que le PSG, insiste Florian Plettenberg. De son côté, le club de la capitale ne peut pas se l’offrir puisqu’il possède encore Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani dans ses rangs.