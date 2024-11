Mercato : Viktor Gyökeres plus dans les plans du PSG ?

Dans les analyses faites du PSG, la tendance est à souligner le manque d’efficacité du secteur offensif. Un constat dressé par la majorité des observateurs et supporters, de quoi faire espérer un recrutement hivernal ?

Avec la perte de Kylian Mbappé, le PSG s’est penché sur Viktor Gyökeres l’été dernier. Cependant, face à la volonté de recruter un attaquant, Luis Enrique aurait posé son véto, affirmant que Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos lui suffiraient, ainsi que la possibilité de faire évoluer Kang-In Lee, Marco Asensio ou encore Ousmane Dembélé dans l’axe de l’attaque en faux neuf. Un véto posé face à la priorité que représentait l’international suédois, devant même Victor Osimhen. Dans ce dossier, le PSG avait pris des informations par le biais de Luis Campos, auprès du Sporting Portugal, mais aussi de l’entourage du joueur de 26 ans, auteur de 66 buts en 66 matchs toutes compétitions confondues depuis son arrivée à Lisbonne. Quelques mois plus tard, la tendance est à souligner les failles du secteur offensif du Paris Saint-Germain, résultat, la piste pointe à nouveau le bout de son nez. Cependant et selon les informations du Parisien « et à ce jour, le PSG ne prévoit pas de foncer sur le recrutement de Viktor Gyökeres« . Par ailleurs, pour le mercato estival, il est difficile d’imaginer l’état major à Doha forcer la main à Luis Enrique, tant la politique du club de la capitale est réellement de laisser les pleins pouvoirs du secteur sportif à la paire Luis Enrique – Luis Campos.

https://twitter.com/CanalSupporters/status/1854537057139388540 X : @CanalSupporters

Outre l’aspect sportif, Luis Enrique considère le potentiel prix du transfert comme étant un problème. En effet, la somme estimée entre 75 et 100M€ représenterait un véritable poids sur les épaules de Viktor Gyökeres, et ce type de transfert « comporte une part de risque et de danger pour toutes les parties » estime le PSG en interne, selon Le Parisien. Le Paris Saint-Germain de Luis Enrique ne devrait donc pas remédier à ses problèmes offensifs par le biais du mercato hivernal.