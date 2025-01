Mercato – Visite médicale prévue demain pour Kvaratskhelia ?

Le PSG se rapproche d’un gros coup sur le marché des transferts. Khvitcha Kvaratskhelia devrait rejoindre Paris demain pour passer sa visite médicale.

Le PSG va très certainement officialiser sa première recrue de l’hiver dans les prochains jours. En effet, L’Equipe rapporte qu’après avoir trouvé un accord sur le transfert de Khvitcha Kvaratskhelia hier soir, le PSG et Naples ont échangé tous les documents financiers et juridiques nécessaires à la transaction ce mardi. « Mercredi matin, les équipes françaises et italiennes poursuivront la finalisation du transfert », avance le quotidien sportif. Ce dernier explique que l’international géorgien sera alors autorisé à rejoindre Paris pour passer sa visite médicale. Cette dernière pourrait intervenir dès demain avant la signature de son contrat de quatre ans et demi, soit jusqu’en juin 2029. Le Géorgien de 23 ans devrait donc être officiellement parisien cette semaine, conclut L’Equipe.

A voir aussi : Avec l’arrivée de Kvaratskhelia, embouteillage à gauche au PSG

Un transfert estimé à 75 millions d’euros

De son côté, Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport, indique que Khvitcha Kvaratskhelia était la priorité de Luis Enrique et Luis Campos depuis plusieurs mois. Nasser al-Khelaïfi et Aurelio De Laurentiis, les présidents du PSG et de Naples, ont également œuvré pour la réussite de ce transfert. Alors que son nom avait été avancé comme possible interlocuteur du côté du PSG, Jorge Mendes n’est pas intervenu dans l’opération. Le journaliste indique que ce transfert devrait s’élever à 70 millions d’euros et que le payement devrait être échelonné. De son côté, Marc Mechenoua, journaliste spécialiste du PSG pour Le Parisien, parle d’un montant de 75 millions d’euros, bonus compris. Il confirme aussi que Paris et Naples échangeront les derniers documents demain.

Pour Khvicha Kvaratskhelia, Paris et Naples échangeront les derniers documents mercredi. L’accord entre les deux clubs porte sur un transfert de 75 millions d’euros bonus compris. #Mercato — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) January 14, 2025