Mercato : Visite médicale prévue pour Gianluigi Donnarumma

La dernière journée de mercato se poursuit pour le PSG. Après le dossier Randal Kolo Muani qui semble se conclure, c’est l’avenir de Gianluigi Donnarumma qui devrait occuper les dernières heures du marché des transferts du côté des dirigeants parisiens.

L’avenir de Gianluigi Donnarumma devrait être le prochain gros dossier à régler pour les dirigeants parisiens. Le gardien de but italien a été poussé vers la sortie après le recrutement de Lucas Chevalier et son chemin semble tout tracé vers Manchester City. En effet, malgré le recrutement de James Trafford, les Citizens ne devraient pas manquer l’opportunité de signer Gianluigi Donnarumma. Malgré son manque de temps de jeu depuis la reprise, le portier de 26 ans a été convoqué par Gennaro Gattuso avec l’Italie. C’est dans ce contexte que le Paris Saint-Germain a finalisé un accord avec Manchester City pour ce transfert, et que la visite médicale se fera. C’est ce qu’affirme L’Equipe qui évoque une visite médicale à venir dans les prochaines heures en Italie, avant de signer le contrat à distance.