Mercato – Visite médicale programmée pour Joao Neves ?

Alors que le mercato du PSG est assez calme, ce dernier devrait s’accélérer dans les prochains jours. En effet, le PSG s’active en coulisses pour préparer l’arrivée de Joao Neves, qui devrait intervenir la semaine prochaine.

Depuis plusieurs semaines, le dossier de Joao Neves fait l’actualité mercato du PSG quasiment quotidiennement. Le club de la capitale en a fait sa priorité alors que l’international portugais (19 ans) a accepté de rejoindre le champion de France. Mais les discussions entre le PSG et Benfica traînent en longueur. Ces derniers jours, on explique que le dossier est proche de se conclure pour un montant de 70 millions d’euros avec l’inclusion de Renato Sanches dans le deal. Les officialisations de ces deux transferts devraient intervenir la semaine prochaine.

Il va signer un contrat de cinq ans avec le PSG

Selon les informations de Foot Mercato, même si les derniers détails doivent être réglés, le PSG préparerait actuellement l’arrivée de Joao Neves. Le média footbalistique explique que Luis Campos est particulièrement optimiste pour une finalisation rapide dans ce dossier. La visite médicale du futur milieu de terrain des Rouge & Bleu serait en train d’être programmée. Foot Mercato indique que Joao Neves devrait signer un contrat de cinq ans avec le PSG, soit jusqu’en juin 2029, et percevoir un salaire de cinq millions d’euros annuel. « Les négociations entre Benfica et le Paris Saint-Germain devraient aboutir prochainement, à un tarif encore inconnu. » En ce qui concerne Renato Sanches, qui devrait faire le chemin inverse, il s’entraîne à l’écart du groupe en faisant simplement de la course et de la réathlétisation afin d’éviter une blessure, conclut Foot Mercato.