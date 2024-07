Mercato – Visite médicale vendredi pour Joao Neves ?

Le PSG devrait obtenir sa deuxième signature de l’été à la fin de cette semaine. Pisté depuis plusieurs semaines, Joao Neves devrait prendre la direction de Paris ce vendredi pour passer sa visite médicale.

S’il s’est montré calme sur le mercato estival depuis son ouverture le 10 juin dernier, le PSG devrait accélérer son mercato dans les prochains jours. Depuis plusieurs semaines, le club de la capitale souhaite s’offrir les services de Joao Neves. Le milieu de terrain portugais (19 ans) est la priorité des dirigeants parisiens. Alors que l’international portugais a déjà donné son accord pour rejoindre le club de la capitale, les deux équipes ont eu du mal à trouver un accord.

A voir aussi : Mercato : Daniel Riolo s’exprime sur Joao Neves, Désiré Doué et Nico Williams au PSG

Officialisation ce week-end ?

Ce serait désormais chose faite. En effet, selon les informations de AS, Joao Neves doit prendre la direction de Paris vendredi matin afin de passer sa visite médicale préalable à la signature de son futur contrat avec le PSG l’après-midi. Le quotidien sportif espagnol confirme que ce transfert devrait couter 70 millions d’euros au PSG plus Renato Sanches. Après plusieurs semaines de négociations, le club de la capitale et Benfica auraient donc enfin trouvé un accord pour le transfert de Joao Neves. L’officialisation de son arrivée semble donc imminente. Au PSG, il devrait signer un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2029.