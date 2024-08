Mercato : West Ham approche le PSG pour Carlos Soler

Le mercato du PSG devrait être animé dans le sens des départs sur cette fin de mercato estival. Dans la volonté de dégraisser l’effectif, les dirigeants parisiens ont invité plusieurs joueurs à se trouver une porte de sortie, dont Carlos Soler.

Après deux saisons au PSG, Carlos Soler n’a jamais su s’imposer ou se faire une place dans le projet et le vestiaire parisien. C’est ainsi qu’à trois ans de la fin de son contrat, l’Espagnol se retrouve poussé vers la sortie par ses dirigeants qui souhaitent dégraisser l’effectif. Pour rebondir, le numéro 28 Rouge & Bleu a la possibilité de retourner à Valence. Son club formateur fait face à la difficulté économique que peut représenter le salaire de Carlos Soler au PSG. Ce dernier, en profitant de quelques jours de repos accordés par Luis Enrique, en a profité pour se rendre en Espagne afin d’assister au match de Valence face au FC Barcelone (1-2). Toujours en Liga, la piste menant le milieu de terrain parisien à la Real Sociedad prend du plomb dans l’aile. En effet, le club basque doit d’abord se séparer de Mikel Merino, en partance pour Arsenal, avant d’avancer pour Carlos Soler. Cependant, un club de Premier League place ses pions auprès du Paris Saint-Germain. En effet, selon L’Equipe, West Ham « tente d’accélérer sur le recrutement de Carlos Soler« . Le club londonien serait le seul à ce stade du mercato à pouvoir avancer concrètement, et c’est dans ce contexte que les discussions se sont engagées entre West Ham et le PSG. C’est en tous cas ce qu’affirme aussi Sky Sport en Angleterre qui évoque des pourparlers.

🚨 West Ham est en POURPARLERS avec le PSG pour recruter Carlos Soler ! 🇪🇸



Outre West Ham, Brighton est également dans la course, sans pour autant avancer comme les Hammers l’ont fait. Ces derniers discuteraient avec le PSG des modalités d’un accord, qui en attendrait 20 millions d’euros. Pour rappel, le club de la capitale s’était attaché les services de Carlos Soler contre 18 millions d’euros à la fin du mercato estival 2022.