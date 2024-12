Le mercato d’hiver approche et le PSG ne cesse de se voir citer dans la rubrique marché des transferts dans les médias. En Angleterre, le club de la capitale est évoqué avec le dossier Carlos Soler.

Arrivé au PSG au cours du mercato estival 2022, Carlos Soler n’a jamais su convaincre sous les cieux parisiens. Ainsi, deux ans après, à la fin de l’été dernier, le milieu de terrain espagnol a été prêté à West Ham jusqu’à la fin de cette saison 2024/2025. Si le début de son aventure londonienne a été compliqué, le joueur encore sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2027 a su redresser la barre et ainsi prendre de l’importance au regard de son coach outre-Manche Julen Lopetegui. Selon The Standard, le joueur de 27 ans serait même passé devant Lucas Paqueta dans la hiérarchie, et aurait poussé les dirigeants des Hammers à la réflexion quant à l’idée de lever l’option d’achat associée au prêt. Une bonne nouvelle pour le PSG qui ne semble plus compter sur son joueur dont la valeur marchande est estimée sur Transfermarkt à 20 millions d’euros.