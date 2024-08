Mercato : West Ham pousse pour Carlos Soler

Le PSG tente de se renforcer en cette fin de mercato estival 2024, mais doit également se séparer de certains éléments. Parmi eux, Carlos Soler. L’Espagnol est sur les tablettes de West Ham, qui tente le tout pour le tout pour trouver la bonne formule.

Après deux saisons au PSG, Carlos Soler ne devrait pas poursuivre l’aventure en Rouge & Bleu. En effet, s’il est Parisien depuis la fin de l’été 2022, l’Espagnol n’a jamais su s’imposer comme un élément incontournable du projet du Paris Saint-Germain, et des vestiaires de Christophe Galtier puis Luis Enrique. C’est ainsi qu’à trois saisons de la fin de son contrat, l’ancien de Valence se retrouve poussé vers la sortie avec la possibilité de rebondir à West Ham. En effet, si la piste le menant à la Real Sociedad ne se concrétise pas car liée à celle de Mikel Merino qui doit prendre la direction d’Arsenal et laisser sa place au numéro 28 du PSG, c’est donc à Londres que Carlos Soler pourrait poser ses valises. Selon les derniers échos de la presse, le club de la capitale espère tirer de cette potentielle opération la somme de 20M€. Pour rappel, le Paris Saint-Germain s’est attaché les services du milieu de terrain contre 18M€ à la fin du mercato estival 2022. Si les Hammers ne payent pas ce montant, un accord est activement cherché entre les dirigeants londoniens et leurs homologues parisiens, et l’option du prêt est envisagé. C’est en tous cas ce qu’affirme Florian Plettenberg, journaliste pour Sky Sport en Allemagne, qui indique que celui-ci serait associé à une obligation d’achat à 23 millions d’euros ! Cette option semble privilégiée par West Ham, qui pousse en ce sens.