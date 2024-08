Mercato : Willian Pacho a atterri à Paris pour passer sa visite médicale

Le PSG est proche de s’offrir sa troisième recrue de l’été. Willian Pacho, défenseur central équatorien de l’Eintracht Francfort est actuellement à Paris. Il doit passer sa visite médicale demain.

Cet été, le PSG comptait se renforcer en défense centrale. Alors que la priorité se nommait Leny Yoro, ce dernier a finalement signé à Manchester United alors qu’il rêvait de signer au Real Madrid. Alors que les noms à ce poste n’étaient pas légion dans ce dossier, Willian Pacho est arrivé dans une surprise générale. Lundi, on évoquait un dossier quasiment bouclé alors qu’aucune rumeur n’avait été avancée avant.

Il doit passer sa visite médicale demain

En sous-marin, le PSG a trouvé un accord avec l’Eintracht Francfort pour le transfert de l’international équatorien (22 ans) pour un transfert de 40 millions d’euros plus cinq millions d’euros de bonus. Le joueur va lui signer un contrat de cinq ans avec les Rouge & Bleu, soit jusqu’en juin 2024. Ce dernier, qui a dit au revoir à ses coéquipiers ce mercredi, était attendu dans les prochains jours à Paris pour passer sa visite médicale et signer son contrat comme futur joueur du PSG. Selon les informations de Fabrizio Romano, Willian Pacho a atterri à Paris ce mercredi soir. Le journaliste spécialiste du mercato conclut en expliquant que le défenseur central doit passer sa visite médicale et signer son contrat comme nouveau joueur du PSG demain.