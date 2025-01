Mercato – Xavi Simons acheté pour être revendu cet été ?

Prêté depuis un an et demi à Leipzig par le PSG, Xavi Simons a été définitivement transféré au club allemand hier. Ce dernier pourrait déjà le revendre cet été.

Formé au PSG, Xavi Simons avait quitté le club de la capitale en 2022 pour rejoindre, libre, le PSV Eindhoven après seulement onze matches avec le PSG. Dans son contrat avec un club hollandais, il y avait une clause qui permettait au club de la capitale d’avoir la priorité pour le racheter. Après une saison brillante aux Pays-Bas (44 matches, 22 buts), le PSG a décidé de lever cette clause et rapatrié Xavi Simons à Paris contre six millions d’euros. Dans la foulée, il avait été prêté au RB Leipzig.

Leipzig voudrait récupérer entre 70 et 80 millions d’euros

Après une bonne première saison en Allemagne, Leipzig a convaincu le PSG de lui prêter à nouveau l’international néerlandais. Satisfait de ses prestations, le club a décidé de se l’offrir définitivement en payant 50 millions d’euros plus 30 millions de bonus et un pourcentage à la revente. Mais Xavi Simons pourrait ne pas faire long feu à Leipzig. En effet, selon les informations de Christian Falk, le joueur, qui est désormais lié avec le RB Leipzig jusqu’en juin 2027, pourrait être vendu lors du mercato estival. Le RB Leipzig aimerait récupérer entre 70 et 80 millions d’euros s’il le vend. Manchester United, Liverpool et Manchester City observent sa situation, conclut le journaliste allemand. Pour rappel, si Leipzig vend Xavi Simons l’été prochain, le PSG touchera une partie de la somme puisqu’un pourcentage à la revente est annoncé dans la transaction entre le club allemand et le PSG.