Mercato : Xavi Simons de retour en Allemagne ?

Après une très belle saison du côté du RB Leipzig, Xavi Simons pourrait à nouveau quitter le PSG et être de retour en Bundesliga la saison prochaine.

Un dossier qui commence sérieusement à s’éterniser. Les supporters parisiens étaient pourtant plein d’espoir lorsque le PSG annonçait l’activation de la clause de rachat de Xavi Simons l’été dernier. Cependant, le jeune homme de 21 ans pourrait ne plus porter les couleurs Rouge & Bleu. Après un prêt abouti au RB Leipzig, avec tout de même 10 buts et 15 passes décisives en 43 matches disputés toutes compétitions confondues, le Néerlandais veut se laisser toutes les cartes en main pour décider de son avenir. Résultat, le titi parisien n’a toujours pas pris de décision pour la saison prochaine. Le plan initial du numéro 25 des Oranje était de se décider avant le début de l’Euro (14 juin), seulement, la donne a changé et Xavi semble hésiter. Un doute tel, que le droitier d’1m75 a décidé de repousser sa décision jusqu’à la fin du tournoi. Par ailleurs, un intérêt d’un géant européen a récemment fait surface, et pourrait accéler les choses.

Le Bayern Munich à l’affût

Selon Fabrizio Romano, le directeur du Bayern Munich, Max Eberl, fait pression sur Xavi Simons pour le convaincre de rejoindre les Munichois. Les Bavarrois tiennent un gros avantage dans ce dossier : c’est Max Eberl qui a fait signer Simons au RB Leipzig l’été dernier. Vu que le PSG n’envisagerait toujours pas de vendre le talent néerlandais, le club allemand serait également intéressé par un accord de prêt. Leipzig et d’autres clubs sont également attentifs à la situation. Le Batave ne semble plus avoir la tête à Paris.