Mercato : Xavi Simons débarque à Paris puis s’en va ?

Alors que le Paris Saint-Germain reçoit, en ce début de semaine, les joueurs internationaux pour la reprise de l’entrainement, le club de la capitale poursuit son mercato. Le retour du titi Xavi Simons devrait se faire dans les prochaines heures. Cependant le milieu offensif pourrait très rapidement repartir de la capitale, en direction de Leipzig.

La journée d’hier a été ponctuée de l’actualité autour d’un dossier bouillant pour le Paris Saint-Germain : celui de Xavi Simons. En effet, le club d’accueil pour une saison de joueur hollandais, le PSV Eindhoven, avait annoncé en début de journée que « Xavi Simons quitte le camp d’entraînement avec effet immédiat pour conclure un transfert avec le Paris Saint Germain« . Le Batave devrait faire une annonce aujourd’hui, à 14h, comme il avait indiqué sur ses réseaux sociaux hier. Celle ci devrait s’apparenter à un retour dans le club parisien, pour une durée de 4 ans, mais des échos contraires sur le futur du joueur sont venus alimenter l’actualité de ce dossier. En effet, un prêt du hollandais pourrait être envisagé, si Neymar Jr et Kylian Mbappé venaient à rester cet été. Le club où atterrirait Simons serait le RB Leipzig, et selon L’Equipe, une option d’achat serait de mise pour le joueur qui souhaite s’imposer dans le club de la capitale. Aussi, Gianluca Di Marzio indiquait hier que le PSG serait prêt à inclure Xavi Simons dans le deal avec Tottenham pour Harry Kane.

🚨 Échos contraires sur l’éventuel prêt de Xavi Simons au RB Leipzig :



▫️ Selon @Tanziloic, le prêt pourrait inclure une option d'achat, avec une contre option pour pour le PSG 🤝



▫️Pour @FabrizioRomano , il n'y a AUCUNE chance qu'il y ait une option ❌

Aujourd’hui Fabrizio Romano, plutôt actif dans ce dossier, confirme que Xavi Simons sera Parisien et qu’un prêt à Leipzig est bel et bien dans les plans. L’annonce du prochain mouvement devrait se faire demain, le mardi 18 juillet, le club de l’écurie Red Bull reste favori pour accueillir le Batave en prêt, et ce, sans aucune option d’achat d’après le journaliste italien spécialiste du mercato. Toutes les parties sont dans l’attente du feu vert pour un départ vers la Bundesliga, aussitôt revenu dans la capitale française, mais cet envol dépendra des garanties de temps jeu du PSG, et du choix du joueur, qui souhaite réellement s’imposer en Rouge & Bleu.

De son côté, Sky Sport en Allemagne va dans le même sens : Xavi Simons devrait rejoindre le RB Leipzig sauf retournement de situation. Nos confrères d’outre-Rhin réaffirment les discussions « bien avancée« , et qu’aucune option d’achat n’est associée au prêt du jeune joueur de 20 ans.

